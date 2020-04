Haigekassa juht lubab haigushüvitised välja maksta mai alguseks

Tema sõnul tekib juriidiline alus hüvitise maksmiseks tõenäoliselt järgmisel neljapäeval. «Täna on riigikogus lisaeelarve kolmas lugemine, kus on ette nähtud haigekassale 7,1 miljonit esimese kolme päeva haigushüvitiste maksmiseks. Tehniliselt käib see protsess nii, et kui riigikogu on seadusemuudatuse vastu võtnud ning president selle välja kuulutanud, tekib valitsusel alus vastav korraldus välja anda. Valitsus koguneb järgmisel neljapäeval. Selle korralduse taga ootavad hetkel üle 60 000 inimese töövõimetushüvitise lehte,» selgitas ta.

Laane sõnul peaks raha inimeste kontodele jõudma hiljemalt mai alguseks.«Ma ei ütle, et pärast korralduse jõustumist saavad inimesed esimesel päeval raha kätte. See on natuke sarnane tulumaksudeklaratsioonide tagastusega. Aga loodan, et hiljemalt mai alguseks on inimestel raha olemas. Võib juhtuda, et jõuame ka varem. Oleme enda poolt IT-süsteeme vastavalt kohendanud ja see on meie prioriteet,» selgitas haigekassa juht.