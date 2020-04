Euroopas leviv linnugripp ei ole veel Eestisse jõudnud

Veterinaar- ja toiduameti loomatervise ja -heaolu osakonnajuhataja Hele-Mai Sammel kinnitas, et praeguseni Eestis lindude grippi tuvastatud ei ole. «Siiski ei tohi valvsust kaotada, sest Euroopas on lindude grippi diagnoositud kaheksas riigis – Poolas, Saksamaal, Tšehhis, Slovakkias, Ungaris, Rumeenias, Bulgaarias ja Ukrainas. Seega on seni jäänud lindude gripi puhangud Kesk-Euroopa piirkonda. Gripi tõttu on nendes riikides hukkunud või hukatud ligi kaks miljonit lindu, sest viirusele puudub ravi,» selgitas ta.