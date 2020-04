President kiidab valitsusega koos töötavaid teadlasi

President teatas sotsiaalmeedia vahendusel, et tal on hea meel, et valitsust nõustab professionaalne meeskond. Samuti arutas ta teadusnõukoja liikmetega analüüse ning prognoose.

«Arutasin COVID-19 teadusnõukoja liikmete Irja Lutsari, Krista Fischeri, Andres Meritsa ja Peep Talvingu ning sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsleri Maris Jessega uusimaid analüüse ja prognoose. Sealhulgas viimast mudelprognoosi nakatunutest ja haiglaravi vajajatest, võimalikke pikemaid trende ning võimalusi eriolukorrast väljumiseks,» kirjutas riigipea sotsiaalmeedias.

«Mul on hea meel, et Eesti valitsust nõustab selline professionaalne teadlaste meeskond, see võimaldab teha paremaid otsuseid olukorras, kus infot on palju ning prognoose tuleb pidevalt korrigeerida,» kirjutas president.