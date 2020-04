Merike Jürilo saarlaste võrkpallimängust: see viirus oleks tulnud nii või teisiti

Saatejuhi küsimuse peale, kas võrkpallimängu lubamine oli peadirektori meelest ränk eksimus, vastas Jürilo, et viirus oleks siia jõudnud niisamagi. «Hetkel ma ütlen nii, et viirus Eestisse oleks tulnud nii või teisiti. Seda on kogu Euroopa pilt näidanud. Kui me vaatame lähikontaksetega tehtud tööd, siis tegelikult Saaremaal on mitu erinevat sisse toodud liini, seega seal on võimalusi mitmeid. Võrkpall on üks näide, aga kindlasti on teisi,» vastas ta.