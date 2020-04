Seeder: võimalik järgmine lisaeelarve sisaldaks kärpeid

«Säästueelarvete tegemine on hoopis teine maailm, kui tavaliste lisaeelarvete tegemine. Aga valitsus on juba otsustanud ja protokolliliselt ka kirja pannud, et tullakse välja teise kvartali jooksul säästueelarve ettepanekutega. Millised need saavad olema, eks me seda siis näeme,» ütles Seeder.