Allikas: Moskva võidupühaparaadi edasilükkamise otsus on tehtud

Vene riigiduuma kaitsekomisjoni esimees kindralpolkovnik Vladimir Šamanov ütles kolmapäeval, et kui võidupühaparaad edasi lükatakse, võivad võimalikud kuupäevad olla 24. juuni või 3. september.

Šamanov ütles Interfaxile, et paraadi edasilükkamisel võib kaaluda kahte kuupäeva. Üks neist on 24. juuni, mil 1945. aastal korraldati võiduparaad marssal Georgi Žukovi juhtimisel.

Teine kuupäev on 3. september, arvestades seda, et riigiduuma võttis varem sel nädalal vastu seaduse, millega kuulutatakse see kuupäev Teise maailmasõja lõppemise päevaks ja pühaks, seletas Šamanov.