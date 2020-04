Assar Pauluse elukohast leiti hulk ebaseaduslikke relvi ja lõhkeseadeldisi

Keskkriminaalpolitsei pidas Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse juhtimises kahtlustatuna kinni juba 2014. aasta 14. aprillil ning ta on sellest ajast viibinud vanglas. Toona otsis keskkriminaalpolitsei läbi ka tema elukoha, kuid koerakuut jäi tõenäoliselt läbi uurimata.

Kohus on korduvalt kaalunud Pauluse enne tähtaega vanglast vabastamist, kuid jõudnud seisukohale, et tema puhul on uute kuritegude toimepanemise oht jätkuvalt liiga suur. Kohtu hinnangul viitavad Pauluse kuriteod sügavalt juurdunud kuritegelikule mentaliteedile ja erakordselt tihedatele sidemetele kriminaalse maailmaga.