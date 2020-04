Tartu pakub noortele võimalusi veeta koolivaheaeg kodus püsides

Koolivaheaja erilehele www.tartu.ee/koolivaheaeg on koondatud info põnevatest väljakutsetest informatiivsete veebiseminarideni, kus noored kontaktivabalt osaleda saavad.

Gümnasistid on oodatud kolmapäeval kaasa lööma Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi digisündmusel «Vaheaja brunch: teeme ise». Arstitudengid postitavad Instagramis videoid lihtsatest ja tervislikest retseptidest ning ootavad noori toiduvalmistamisega seotud lugusid postitama.

Kuna erinevaid ettevõtmisi on palju, siis neist kaasahaaravaima leidmiseks on hea mõte pöörduda Tartu Noorsootöö Keskuse algatatud e-noortekeskusesse. Sealsed noorsootöötajad on ise loonud huvitavaid tegevusvõimalusi ja annavad nõu, kust leida infot erinevate ettevõtmiste kohta.