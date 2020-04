Politsei- ja Piirivalveameti värbamisprojekt võitis «Parim Personaliprojekt 2020» tiitli

Parimaks personaliprojektiks tunnistati Politsei- ja Piirivalveameti värbamisprojekt «Tagasiotsitavad», mille eesmärgiks oli tuua tagasi PPA ridadesse endised politseiametnikud ja piirivalvurid, kes on mingil põhjusel teenistusest on lahkunud. Projekti tulemusena naasis teenistusse 61 inimest ning hoiti kokku 1,5 miljonit eurot.

PARE juhatuse aseesimees ja žürii liige Veiko Valkiainen tundis heameelt, et žürii oli otsuses üksmeelne. «Politsei- ja Piirivalveameti endiste töötajate värbamise projektist joomistus selgelt välja, et inimestele läheb korda töö kui kutsumus ja teisalt soojus, millega endine tööandja oma varasemaid töötajaid tagasi ootas. See on siiras ja ehe! Tubli töö, Politsei- ja Piirivalveamet!» tunnustab Veiko Valkiainen.