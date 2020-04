Ajateenijad arvatakse ennetähtaegselt reservi

Vastavalt otsusele saadab kaitsevägi ajateenijad reservi üksuste ja etappide kaupa, kui kõik väljaõppe eesmärgid on saavutatud. Reservi arvatakse ligikaudu 2600 ajateenijat, kes alustasid teenistust 2019. aastal. 2020. aasta alguses kaitseväega liitunud ligikaudu 460 ajateenijat jätkavad teenistust.

«Minu jaoks on tähtis hoida sõdurite moraal kõrgel ja tänada neid selle viimase pingutuse eest, kus nad ei ole saanud väljaloale ega saa seda kuni teenistuse lõpuni,» ütles kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem. «Pean äärmiselt vajalikuks, et me ei hoiaks neid teenistuses kauem kui väljaõppe eesmärgid nõuavad. Soovin, et nad astuksid reservteenistusse kõrgelt motiveeritult,» lisas ta.

Kaitseväe juhataja rõhutas, et selle otsuse tegi ta tänase eriolukorra analüüsi baasilt. Kui koroonaviiruse levik Eestis või muud asjaolud muutuvad selliselt, et on vajalik otsust muuta, siis seda ka tehakse. Praegust otsust toetavad tänavuse õppuse Kevadtorm lühem kestvus ja väljaõppe eesmärkide saavutamine.

Vastavalt vajadusele testib kaitsevägi enne reservi arvamist ajateenijate gruppe, et kontrollida neid võimalikku koroonaviirusesse COVID 19 haigestumisse.

«Meie eesmärgiks on saata ajateenijad reservi tervetena,» ütles kaitseväe peaarst kolonelleitnant Targo Lusti. «Me ei kontrolli kõiki koju minevaid ajateenijaid, kuna kaitseväes ei ole tänase seisuga ühtegi koroonaviirusesse haigestunud ajateenijat. Kuid on ajateenijaid, keda peame kontrollima – näiteks neid parameedikuid, kes on praegu Saaremaal meie välihaiglas teenistuses,» lisas ta.

Arvestades ühiskondliku transpordi vähesust eriolukorra ajal, organiseerib kaitsevägi kõigile, kes soovivad, transpordi võimalikult kodule lähedasse asustatud punkti.