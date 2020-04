Uuring: pea kõik Eesti elanikud pingutavad koroonaviiruse leviku pidurdamiseks

Turu-uuringute AS-i sotsioloogi Tõnis Stambergi sõnul on kõige rõõmustavam seekordsete tulemuste valguses just see, et vaatamata saabuvale koolivaheajale on pered siiski oma tegevused nii korraldanud, et suurem osa ajast veedetakse kodus ja välditakse otseseid kontakte teiste inimestega. Seekordne küsitlus annab selge signaali, et kehtivad meetmed ja piirangud on hetke olukorda arvestades asjakohased ja nendest on kõik Eestis elavad inimesed üheselt aru saadud.