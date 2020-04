VIDEO ⟩ Ministrikandidaat Raul Siem: ettepanek tehti mulle kaks nädalat tagasi

Ettevõtjad on ärevad, et ministri välja vahetades hakatakse nüüd võõrtööjõudu veel rohkem pitsitama ja veelgi karmistuvad seadused, et võõrtööjõud enam Eestisse tulla ei saaks. Kas neil on muretsemiseks põhjust?

Ma arvan, et muretsemiseks otseselt põhjust ei ole. Kui me räägime võõrtööjõust, siis me millegipärast unustame ära selle, et me räägime tegelikult tööjõust. Miks me räägime võõrtööjõust, see on mõnevõrra kummastav.

Ettevõtjad ise räägivad võõrtööjõust. Nad ütlevad, et neil on neid Eestisse vaja, muidu nad hakkama ei saa. Kas tulevad lisapiirangud?

Meil on prognoositavalt tulemas circa sada tuhat töötut. Need on kõik meie oma inimesed ja kui me neile ei suuda tööd pakkuda, väärilist tööd, siis tekitab tõenäoliselt küsimusi see, et miks me ootame pikisilmi võõrtöölisi.

Nii et ärevuseks on ettevõtjatel põhjust?

Ma arvan, et ettevõtjad tunnevad ennast piisavalt nii palju ärevad, et nad peaksid mõtlema mitte sellele, kuidas samamoodi edasi minna, vaid sellele, kuidas uutmoodi edasi minna.

Kaimar Karule heideti ette, et ta ei tegelenud piisavalt e-valimiste teemaga, EKRE kriitiline suhtumine e-valimistesse on teada. Kas teie võtate selle kohe esimesena ette ja kas võib juhtuda nii, et kohaliku omavalitsuse valimised toimuvad juba kuidagi teistmoodi e-valimisi silmas pidades?

Seda on raske öelda. Kas ma võtan selle esimesena ette? Esimesena tuleb ette võtta ikkagi tänane eriolukord. Me ei saa praegu lihtsalt puhtalt minna sellega edasi, et me arvame, et midagi on olulisem. Ei ole, meie ettevõtjad on olulised, nad on kõige olulisemad, sest nemad toovad meile leiva lauale ehk siis põhimõtteliselt me ei saa siin järeleandmisi teha ja nende igasuguste erinevate meetmetega tuleb edasi minna olenemata sellest, et ministrid vahetuvad.

See, mis puudutab nüüd e-valimisi, siis e-valimised on selgelt koalitsioonilepingus ka kirjas. E-valimised toimuvad nagu koalitsioonileping ütleb küll, aga sellisel juhul, kui nad on läbipaistvad, nii-öelda kontrollitavad ja turvalised.

Nii et see on veel küsimärgi all natukene?