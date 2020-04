Liikluskindlustuse lepitajad lahendasid mullu 154 vaidlust

«Juhtumite ring on väga lai, alustades üsna lihtsatest vaidlustest sõiduki või remondi maksumuse osas, kuni keeruliste vaidlusteni, kus ühes õnnetuses on osalenud kolm või enamgi sõidukit. Lepitaja töö on arendav, sest vaidlused on harva sarnased. Samas liikluspilt, õnnetuste põhjused ja tagajärjed on alati erinevad,» ütles Merila.