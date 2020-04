Statistikaamet: keskmiselt sureb Eestis 42 inimest päevas

Statistikaameti juhtivanalüütik Alis Tammur rõhutab, et surmade arvu tuleb vaadata iga riigi omapära arvestades. «Kindlasti ei tohi sellest, et suremus märtsis jäi tavalise suremuse piiridesse, järeldada, et koroonaviirus ei mõjuta meid. Kui me ennast ei hoia, võib nüüdne viiruse levik mõjutada paljude inimeste elukvaliteeti ja suremust veel aastaid,» sõnab Tammur. Märtsis oli terviseameti andmetel kinnitatud surmajuhtumeid koroonaviiruse tõttu Eestis viis.