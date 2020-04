Tõnis Mölder: sotsiaalmaksu kärpel oleksid karmid tagajärjed

Teenusmajanduse koda teatas möödunud nädalal, et viis liikmesettevõtete seas läbi küsitluse, et kaardistada teenusmajanduse ettevõtete tänast majanduslikku olukorda ning ootusi. «Sellest tulenevalt on teenusettevõtete kõige tõsisem probleem tänases majanduskeskkonnas kiire vabade finantsvahendite vähenemine. Valdav enamus märkis, et peamine meede, mis tervikuna kõikidele ettevõtetele suudaks kriisis abi pakkuda, on sotsiaalmaksu peatamine vähemalt kolmeks kuuks,» märkis koda.