Eelmise nädala palgahüvitisest läks lõviosa restoranidele

Töötukassa juhatuse esimehe Meelis Paaveli sõnul on hüvitise kätte saanud 29 778 töötajat. Eelmisel nädalal esitas töötasu hüvitamise avalduse 1427 asutust, kes taotlesid seda 5105 inimesele.

Maakondadest on toetust enim määratud Harjumaal, kus hüvitatakse 70 protsenti palgast 18 165 töötajale. Järgnevad Tartumaa 2947 ning Pärnu 1674 inimesega.

Eelmisel nädalal sai töötukassalt suurima summa restoranifirma McKenzie Invest, kelle 233 töötaja palgahüvitis on kokku 216 169 eurot. McKenzie Investile kuuluvad Eestis Chopsticks, Little India ja CHI restoranid.

Suurimate toetusesaajate hulka kuulub veel 1996. aastast tegutsev digikaupade jaekett Klick Eesti AS, kus töötukassa hüvitab 124 töötaja palga 107 240 euro ulatuses. Logistikafirma MeP Transi 109 töötaja töötasu hüvitisele läheb 104 928 eurot.

Töötukassalt palgatoetuse saamiseks positiivse vastuse saanute hulgas on enim majutus- ja toitlustusasutusi – 8265. Nende töötajate palkade hüvitamiseks on ette nähtud 6 138 786 eurot.

Meelis Paaveli sõnul on töötusmäär Eestis vaikses kasvutrendis, pühapäeva andmete järgi oli töötuna arvel 46 638 inimest ning alates eriolukorra kehtestamisest (13.03) on registreeritud töötute arv tõusnud 9925 inimese võrra. Töötus on kasvanud kõigis maakondades, kuid enim Harjumaal ning Hiiumaal.