Selgus Georg Otsa mälestusmärgi ideekonkursi võitja

Tallinna linn premeerib võidutöö ideekavandit 10 000 euroga. Žürii esimehe, Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul paistis «Muusa » silma nii linnaruumiliste kvaliteetide kui klassikalise lähenemise poolest. «Teose kunstiline kujutusviis on mitmetahuline: Otsa portreed on kombineeritud dünaamiliste abstraktsete vormidega. Linnaruumiliselt tekib Estonia teatri- ja kontserdimaja ette terrassilaadne «omaruum»: viibimis- ja peatumiskoht, mis ei vähenda rahvusooperi hoone mõjusust, vaid pigem toob seda esile,» selgitas Belobrovtsev.

Mälestusmärgi nõudlik asukoht, mida defineerib Estonia teatri- ja kontserdimaja juugendklassitsistlik arhitektuur ühelt poolt ning tihe ja aktiivne tänavaruum teiselt poolt, osutus võistlejatele tõeliseks väljakutseks, muutes nii arhitektuurselt kui skulpturaalselt sobiva lahenduse leidmise äärmiselt keeruliseks ülesandeks, leidis žürii. Seetõttu otsustas žürii, et hindamisele esitatud 11 töö hulgas ei leidu teise ega kolmanda preemia väärilist kavandit.

Ostupreemia (1000 eurot) vääriliseks tunnistati võistlustööd «Bariton», mille autorid on skulptor Vergo Vernik ja arhitektid Toivo Tammik ja Andres Mägi (OÜ AB Ansambel) ja «Paralleelmaailmad», mille autorid on Hillar Viks, skulptor Seaküla Simson ja arhitektid Reet Valk ja Urve Konts (OÜ R. Valk Arhitektuuribüroo). Žürii otsus oli üksmeelne.

Georg Ots on läbi aegade armastatumaid ja hinnatumaid lauljaid Eestis – artist, kelle looming pole kaotanud oma mõju ka tänasel päeval. «On oluline, et töö ideekavandiga jätkuks, et töö teostamise etapis tabaksid töö autorid suurema sarnasuse Otsa kui isikuga, kaaluda võiks ka kunstilisi võimalusi skulptuur rohkem tänasesse päeva tuua,» ütles Belobrovtsev.