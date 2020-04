Eesti kukkus ajakirjandusvabaduse indeksis kolm kohta

RSF märkis raportis , et 2019. aastal seisis Eesti ajakirjanikud silmitsi tõeliste väljakutsetega, mis tõstatasid küsimuse, kui habras nende vabadus tegelikult on.

«Paremäärmisliku populistliku valitsuspartei verbaalsed rünnakud ajakirjanike vastu olid niivõrd intensiivsed, et president otsustas sekkuda. Lisaks poliitikute survele piirati ajakirjandusvabadust ka ühes olulisemas uudistetoimetuses. 2019. aastal hakkasid ilmuma teated, et Postimehe omanik on sekkunud ajakirjanike töösse ning kasutanud ajalehte oma konservatiivse maailmavaate propageerimiseks ja oma teiste äride reklaamimiseks. Reaktsioonina sellele lahkusid peagu kõik uuriva ja arvamustoimetuse ajakirjanikud töölt. Juhtum viis Eestis aruteluni ajakirjandusvabaduse olukorrast,» märkis RSF.