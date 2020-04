Krimmi Venemaa osana kujutanud õpik kutsutakse tagasi

2018. aastal andis kirjastus Studium välja õpiku sarjas «I Love English». Muuhulgas peavad üheksandikud õpiku abiga selgeks saama riikide nimed. Kirjastuse direktor Aavo Kennik ütles, et ülesandeks sobilik kaart leiti vabavarana Wikimediast.

Õpikute abil õpib inglise keelt rohkem kui 5000 õpilast. Kahe õppeaasta jooksul ei märganud keegi, et toosama poole lehekülje suurune kaardil on kuus aastat tagasi okupeeritud Krimmi kujutatud mitte Ukraina, vaid Venemaa osana.

Läinud kolmapäeval pöördus kirjastuse ning haridus- ja teadusministeeriumi poole Eesti Ukrainlaste Kongress. Kongressi juhatuse esinaine teatas, et «Eesti koolide õpilastele edastatakse väärinformatsiooni Ukraina kohta ja ignoreeritakse Ukraina riigi territoriaalset terviklikkust.»

Haridus- ja teadusministeeriumi üldharidusosakonna juhataja Liina Põld ütles, et kirjastus peab vea parandama. Põld rõhutas, et Krimm on Ukraina osa.

Kennik lubas, et õpikud tehakse korda. «Selle me peame garanteerima, maksku see meile, mis maksab,» kinnitas ta.

Kui palju vea parandamine maksab, sõltub sellest, kuidas parandus tehakse. Kõige kallim oleks kõik 5000 õpikut välja vahetada, selleks kuluks Kenniku sõnul viiekohaline summa.