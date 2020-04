Töötukassa on valmis mustemaks stsenaariumiks

Töötukassa juhi Meelis Paaveli sõnul võiks halvimal juhul olla Eestis töötuid topeltarv võrreldes praegusega ehk pea 90 000 inimest. Sellega on Paaveli sõnul töötukassa arvestanud: «Prognoosid on tehtud nii, et suve lõpuks me oleks valmis sellise töötute hulgaga arvestama,» ütles ta.

«See on kindlasti stsenaarium selleks, kui tõesti majandus peaks olema kauem lukus kui praeguses olukorras,» arvas Paavel. Kuigi töötukassa on esialgu lähtunud mõttest, et viirusepuhang lõpeb peatselt ja majandus hakkab taastuma, on suuremad koondamised endiselt ohuks. «Siis ei ole välistatud, et see number - 90 000 - täitub, kuigi see on ikkagi päris musta poole stsenaarium,» ütles ta.