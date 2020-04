Kiik: eriolukorda tõenäoliselt pikendatakse, aga maksimaalselt ühe kuu võrra

Minister rääkis «Esimeses stuudios», et koroonaviiruse põhjustatud pandeemia on Euroopas ja mujal maailmas küll teatud määral pidurdunud, aga seda pole saadud pidama ning oht püsib. Seega peab ka Eesti olema igasuguste leevendussammude osas väga ettevaatlik.

«Nii et eriolukorra pikendamine on tõenäoliselt mõistlik valik,» sõnas Kiik.

Küsimusele, kas eriolukorra pikendamise puhust võiks rääkida paarist nädalast või ühest kuust, vastas minister, et nii olulise küsimuse otsustab vabariigi valitsus eeloleval neljapäeval.

«Tõenäoliselt, nagu on välja öeldud, on see maksimaalselt kuu aega korraga, aga on väga selgeid argumente, et ta võiks olla ka mõnevõrra lühem periood,» märkis minister.

Mis puudutab riigikantselei poolt ette valmistatavat eriolukorrast väljumise strateegiat, siis see vajab Kiige sõnul veel lihvimist. Saatekülaline tõi välja, et oluline on tühistada kriisimeetmeid õiges järjekorras.

Küsimusele, millises järjekorras kavatseb valitsus Eesti normaalsesse elurütmi tagasi viia, vastas Kiik, et esimesena tuleksid kõne alla teatud vabaõhuüritused, samuti leevendavad meetmed kaubanduskeskustes. Minister lisas samas, et näiteks kinod ja muud taolised asutused peaksid jääma pikemaks ajaks suletuks, kuid tarvilikud teenused, näiteks lemmikloomapoed võiksid oma uksed külastajatele avada.