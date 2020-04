Tallinna merepäevad ja muud suvised üritused jäävad tänavu ära

«Ma arvan, et ka suurem osa eraettevõtlusest läheneb asjadele sellise arusaamisega. Vähemalt spordiorganisatsioonid on seda tajunud, et Euroopas ja maailmas valitsev olukord ei anna võimalust rahvusvahelisi üritusi korraldada ja nendele ka inimesi tuua,» ütles Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart.

Ta lisas, et linnavalitsuses on siiski kokku lepitud, et võiks olla valmidus korraldada linna tasuta üritusi, kui üldine olukord seda lubab. «See tähendab, mitte traditsioonilisi üritusi, aga suvel saame operatiivselt otsustada, kas pakkuda linlastele meelelahutusüritusi, kui olukord peaks paranema,» täpsustas linnapea.

Täiesti kindlasti jäävad ära juuni alguses toimuma pidanud Vanalinnapäevad, samuti 17.-19. juulil toimuma pidanud Tallinna merepäevad.

«Tallinna päevaks 15. mail olid meil suured plaanid, mida kahjuks pole võimalik ellu viia, kuid midagi huvitavat püüame siiski pakkuda, näiteks traditsiooniline ülelinnaline etteütlus viiakse seekord läbi virtuaalselt,» rääkis abilinnapea Vadim Belobrovtsev. «Samuti on linnal valmisolek korraldada suvel operatiivselt tasuta üritusi, mida olukord ja piirangud sel hetkel lubavad, sest soovime linlastele võimaldada meelelahutust ka keerulisel ajal,» lisas ta.

Belobrovtsev ütles, et linn ei saa teha otsuseid eraettevõtjate eest, kuid loodetavasti saavad kõik olukorra tõsidusest aru ning lähtuvad samadest põhimõtetest. «Spordiorganisatsioonid on juba oma otsused teinud – mitmed rahvusvahelised spordiüritused jäävad ära või lükkuvad edasi. U17 Euroopa meistrivõistluste jalgpalliturniir jääb ära, augusti algusesse kavandatud IRONMAN Tallinn 2020 viiakse üle septembri esimesele nädalavahetusele. Edasi lükatakse ka 4. rahvusvahelised curlinguturniirid White Nights Trophy 2020 ja Tallinn One Day Mixed Doubles Challenge 2020, Baltic Futsal League (Balti Saalijalgpalli Liiga), rahvusvahelised võistlused Elegance Cup 2020 iluvõimlemises, 17. kurtide male maailmameistrivõistlused ning rahvusvaheliste võistluste Tallinn Indoor Cup 2020 castingus,» märkis Belobrovtsev.

Eelnevalt on ära jäänud seitse kaalukat spordivõistlust, seal hulgas Rahvusvahelise Jäähoki Föderatsiooni U18 jäähoki maailmameistrivõistlused (divisjon 2 grupp A) ning lauahoki maailmakarika etapp Tallinn Cup 2020.