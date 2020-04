Uuring: üle poole Eesti elanikest peab avalikus kohas maski kandmist vajalikuks

Kantar Emori käitumisteaduste eksperdi Heidi Reinsoni sõnul on oluline silmas pidada, et maskide soetamine, valmistamine ja kandmine vajavad teatud pingutust, meil puudub maskide kandmise harjumus.

«Seetõttu võivad inimesed olla mõneti vastuvõtlikumad maskide mõttekuse kahtluse alla seadmisele – lihtsam on uskuda, et neid pole vaja. Selleks, et sotsiaalne norm saaks tekkida, oleks vaja riigilt ja ekspertidelt ühtset sõnumit,» märkis ta.

Kahe küsitlusperioodi tulemustes ilmneb oluline vahe: nädalaga langes usk maskide kandmise tõhususse 67 protsendilt 57 protsendile ning lisandus kõhklusi, et maskid ei kaitse viiruse leviku eest piisavalt. Reinsoni sõnul tuleneb selline erinevus sellest, et nende kahe küsitluslaine vahel ilmus meedias palju vastuolulisi kommentaare ekspertidelt ning info Eestisse jõudnud maskide kvaliteedi osas oli valdavalt negatiivne.

«Peab arvestama, et antud uuring ei kajasta reaalset käitumist, mida on tegelikult ka tänavapildis ilmekalt näha, vaid annab indikatsiooni inimeste meelsusest juhuks, kui valitsus otsustab maskide kandmist tungivalt soovitada või lausa kohustuslikuks muuta,» lisas Reinson. Kõige rohkem on maskikandmise pooldajaid Saaremaal, kus on koroonaviiruse nakatumise tase kõrgeim, arvestades elanike arvu.