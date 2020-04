Koroonamõõdikud lubaksid piiranguid leevendada

Esimene mõõdik on nakatanute arv, mis on omakorda jagatud kahte ossa: nakatanute koguarv ja osakaal kõigist testituist ning nakatanute arv vanusegrupis 50 ja vanemad. Selle mõõdiku puhul on algtasemeks 32 nakatanut, mis on võetud nädalasest perioodist 9. – 15. aprill. Algtase näitab selle nädala keskmist ööpäevast avastatud nakatanute arvu, viimasel seitsmepäevasel perioodil on keskmine nakatunute arv 22, mis on kolmandiku võrra väiksem kui algtase.