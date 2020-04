Väljumisstrateegia suvisteks suurüritusteks lootust ei anna

Kavas on kirjas võimalik piirangute leevendamise plaan ajalises ja prioritetuse järjekorras, samas märkusega, et kui viiruse levikut kaadristavad mõõdikud seda lubavad. Esimene punkt on ka juba teostunud ehk teisipäevast avati plaaniline arstiabi, siiski etapiviisiliselt.

Teise sammuna on plaan 15. maist avada haridussüsteem vastavalt valitsuskabineti 9. aprilli nõupidamise otsusele. Samuti avada muuseumide territooriumid vabas õhus ehk vabaõhumuuseumid ning vabas õhus lubada huviharidus, huvitegevus ja sporditreeningud.

Samuti teise sammu osana, ajamääruseta, kuid prioriteetuse järjekorras näeb kava ette ka perekonnaseisutoimingud piiratud tingimustes; kaubanduskeskuste poodide ja teenuste piirangute leevendamine ehk avada ainult poed, teenused ja toitlustuskohad, samas jätta suletuks ajaveetmise kohad nagu mänguväljakud, kinod, bowling ja nii edasi; avada muuseumid ja näitusasutused; lubada huviharidus, huvitegevus,sporditreeningud ka siseruumides ning avada spordiklubid; saarte avamine, välja arvatud Saaremaa ja Muhumaa ning teenistuste ja sakramentide lubamine pühakodades; spordivõistluste lubamine pealtvaatajateta.

Prioriteetuse järjekorras, kui olud seda võimaldavad, on seejärel kaalumisel lubada laste laagreid ja õpilasmalevaid piirangutega; lubada mootorsõidukijuhi koolituse, autojuhi koolituse ja ohtlikku veost vedava autojuhi koolituse korraldamine; võimaldada toitlustusasutustel olla avatud pärast kella 22 ja võimaldada neil ka alkoholimüüki; Saaremaa ja Muhu vallas viibimiskeelu tühistamine lähikontakti nõudvates teenusasutustes; lubada avalikke üritusi koos inimeste arvu piiranguga; avada laste mängutoad; spordivõistluste lubamine pealtvaatajatega; lauskülastuskeelust

loobumine hoolekandeasutustes, haiglates ja kinnipidamisasutustes, Üld- ja erihooldekodus viibivatel isikutel hoolekandeasutuse territooriumilt lahkumise lubamine ning avada meelelahutusvõimalused, sealhulgas avalikud kogunemised, teater, kino, veekeskused, ujulad, spaateenused, saunad, piljard, bowling, keegel ja nii edasi.

Seejärel on plaanis Saaremaale ja Muhumaale sisenemise ja sealt väljumise lubamine; reisijate liikumisvabaduse piirangu tühistamine huvireisi raames Tallinna-Stockholm laevaliinidel ja avada ööklubid. Samal ajal on hoolekandeasutuses viibivatel isikutel, kellel on diagnoositud COVID-19

haigust põhjustav koroonaviirus, keelatud igasugune kokkupuude teiste isikutega, välja arvatud hoolekandeasutuse töötajate ja meditsiinitöötajatega.