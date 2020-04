Vanglast vabanenud Kristine Misane protsess pole veel lõppenud

Kopenhaageni lennujaamas kinni peetud Misane oli 2018. aasta lõpust Taanis vahi all. Läti nõudis naise väljaandmist.

Kuigi Läti prokuratuur kinnitas «Aktuaalsele kaamerale», et nende poolt on protsess lõppenud, ei ole kindel, mis on Lõuna-Aafrika Vabariigi järgmine samm. Lapse isa Johann Grobler loodab abi saada Euroopa inimõiguste kohtust, ning tsiviilkohtuvaidlus lapse isale kasvatada andmise osas pole veel täielikult läbi.