Siseminister Helme: Tallinnas tekkinud olukord võib osutuda ka piduriks kõikidele kehtestatavatele leevendustele

Ilusad ilmad meelitavad inimesi õue ja nõnda ei pruugita järgida erinevaid reegleid. Siseminister usub, et nädalavahetusel võib väljas kohata ka rohkem politseipatrulle. «Viimase kolme nädala jooksul on politseipatrullide arvu suurendatud 25 protsenti. Appi on võetud ka abipolitseinikke, sisekaitseakadeemia kadette ja ka pensionilt tööle tagasi tulnud ametnikke. Viimased pole küll enamasti patrullimas, kuid annavad võimaluse teha politseil tööd paindlikumalt. Usun, et selle võrra on neid ka nädalavahetusel rohkem väljas,» rääkis Helme.

Kui teistes Eesti piirkondades on inimesed püüdlikumalt tegutsenud, siis Tallinnas reegleid nõnda aktiivselt ei järgita. Seda näitavad ka statistilised andmed, et on tekkinud mitmeid nakkuskoldeid. Olgugi, et inimesi võib reeglite rikkumise eest trahvida, siis Helme leiab, et see erilist abi ei anna. «Seda tuleb kindlasti analüüsida ja see on murettekitav. Tallinn võib osutuda ka piduriks kõikidele riigis kehtestatavatele leevendustele,» lõpetas Helme intervjuu Postimehele.