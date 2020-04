EVEA: kaupluste renditoetus peab olema laiema mõjuga

See tähendab, et kui rendileandja teeb 25-protsendise rendisoodustuse, siis riik kompenseerib rentnikule veel täiendavalt 25 protsenti rendist ja rentniku lõplikuks kuluks kujuneb 50 protsenti algsest rendist.

«Oleme samuti mitmel korral pöördunud valitsuse poole palvega toetada kriisi tõttu uksed sulgema sunnitud kaupluste ja teenindusettevõtete püsikulusid, mille hulgas on rent üks suurimaid,» teatas EVEA.

Samas juhib assotsiatsioon tähelepanu, et plaanitav toetus peaks hõlmama mitte üksnes suurimates kaubanduskeskustes tegutsevaid, vaid kõiki spetsialiseeritud kauplusi, välja arvatud toidupoed ja apteegid, mis tegutsevad rendipinnal ning mis olid koroonakriisi ja eriolukorra tõttu kaotanud suurema osa oma käibest.

Samuti peaks toetus hõlmama rendipinnal tegutsevaid ilu- , heaolu- ja terviseteenuste pakkujaid, kes on nakkusleviku takistamiseks oma tegevuse vabatahtlikult peatanud.

Helme ettepaneku kohaselt on toetuse saamise eelduseks kaubandusettevõtja käibe langus vähemalt 30 protsenti või kaupluse sulgemine valitsuse korraldusega.

EVEA teeb ettepaneku tõsta käibelanguse kriteeriumi vähemalt 50 protsendini märtsis ja 80 protsendini aprillis, et toetus jõuaks eelkõige enim kannatanud ettevõtjateni.

«Nii loodetavasti jääks meetme koormus riigieelarvele praeguste võimaluste piiridesse, kuigi loomulikult vajab see täiendavat analüüsi. Leiame, et 30-protsendine käibelangus tekkis juba ning tekib veel väga paljudes kaubandusettevõtetes pelgalt seoses koroona-kriisi üldise mõjuga inimeste ostujõule ja tarbimiskäitumisele ning see ei kuulu riigi poolt kompenseerimisele,» märkis assotsiatsioon.