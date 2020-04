Mupo: toitlustusasutused on olnud üllatavalt tublid ja seadusekuulekad

Mupo eesmärk on veenduda, et pärast kella 22 ei toimuks klientide teenindamist, välja arvatud firmad, mis tegelevad toidu kaasamüügiga. Samuti jälgiti ja jälgitakse jätkuvalt külastajate 2+2 nõude täitmist.

Munitsipaalpolitsei ameti juhataja Aivar Toompere sõnul on pilt toitlustusasutustes üllatavalt hea. «Terve selle aja jooksul on vaid mõni üksik baar või pubi seaduse vastu eksinud ja needki kohad on järgnevate üle-kontrollimiste käigus korras olnud. Küllap on meie igaöine kontroll olnud tõhus ja küllap on lõbustusasutuste omanikud mõistnud, et ka nende käitumisest oleneb, kui kiiresti saab tagasi pöörduda tavapärase elurütmi juurde,» ütles Toompere.