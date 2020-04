Eriolukord pani inimesed kinnisvarakuulutusi jälgima

Kinnisvaraportaali KV külastus kukkus märtsi keskel päeva pealt, kohe peale eriolukorra välja kuulutamist. Inimesed jäid koju, tegeleti oma elu ümber korraldamisega ja kohaneti olukorraga. Kuid aprilli alguseks oli kinnisvara kuulutuste vaatamised taastunud. Kuulutusi vaadatakse kolmandiku võrra rohkem kui aasta tagasi.

«Märts algas väga heal tasemel, kevadine kõrghooaeg oli lähenemas. Portaali külastas üha enam inimesi, kuulutusi hakati rohkem lisama, kuid 11. märts hakkas külastajate arv vaikselt kahanema ja kõige järsem kukkumine oli 13. märtsil, päev peale eriolukorra välja kuulutamist. Külastajate arv vähenes nädalaks kohati kuni viiendiku võrra. Sarnaselt kukkus ka uute kuulutuste lisamine kinnisvara omanike poolt,» rääkis portaali juht Tarvo Teslon.

Selgus, et müügikuulutusi lisati oluliselt vähem, aga väga palju tuli juurde üürikuulutusi. Üürikuulutuste arv kasvas aprilli alguseks ligi 70%. Portaali meeskond usub, et põhjuseks võis olla turistide puudumine ning lühiajalise üüri mittetoimimine. Otsiti kiirelt üürnike, et saamata jäänud tulu kuidagi korvata.

Aprilli alguseks harjuti olukorraga ja kuulutuste lisamine taastus kiiresti. Sel kevadel on peale üürikorterite kasvanud veel majade kuulutuste arv.

Aprilli alguses jätkus portaali külastajate kasv ja aprilli teisest nädalast vaadatakse kuulutusi 30% rohkem kui aasta tagasi. Viimasel nädalal vaadati kuulutusi rekordiliselt üle 6 miljoni korra, mis tähendab, et iga kuulutust vaadati umbes 230 korda nädalas.

«Täna on ebaselge, mis täpselt hiljutist, lausa rekordilist külastajate kasvu suurendab. Kas on need inimesed, kelle ostuplaanid edasi lükati ja kes esimesel võimalusel, kui haiguse hirm taandub, tulevad kodudega tutvuma ja pooleliolevaid tehinguid sõlmima? Või kodus istudes on aru saadud, et tuleb endale uus kodu või maakodu linnast välja soetada?» arutles Teslon.