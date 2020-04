Tallinn soovitab inimestel valida jalutuskäikudeks vähemtuntumad kohad

«Tallinn on põnev linn mitmekülgse looduse poolest. Soovitan kõigil huvilistel tutvuda vähemtuntud kaunite kohtadega – seal on tõenäoliselt ka vähem inimesi. Ning kui näete, et mõne objekti juures olevas parklas on väga palju autosid, siis tasuks ehk sel korral oma retk mõnes vaiksemas kohas ette võtta. Ehk leiab ka kodu lähedalt mõne kena pargi, metsaraja või sobiva jalutuspaiga,» sõnas Sapp.