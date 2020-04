Gümnaasiumid korraldavad sisseastumiskatsed virtuaalselt

Tallinna Inglise Kolledži direktor Toomas Kruusimägi tõdes, et e-katsetel loodetakse suuresti õpilaste aususele. «Tingimus on ikkagi sees, kui selgub, et keegi on olnud ebaaus, siis tema tulemused tühistatakse ja ei ole tal enam midagi kaubelda,» ütles ta. Vestluste osas ei olda veel kindlad, kas need toimuvad eriolukorra möödudes näost näkku või samuti virtuaalselt.