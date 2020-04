Ratas: leevendusteks on vaja veel palju mõõtmisi teha

«Koroonaviiruse puhang on selles faasis, kus on otsus veel eriolukorda pikendada kuni 17. maini. Teine põhjus on see, et kindlasti siin vajab valitsus väga selgelt konkreetset juhtimist ja see annab selle juhtimisstruktuuri, sest me oleme kriisis, mis on valdkondadeülene, mis puudutab nii meditsiini, majandust kui ka rahandust, aga ka rahvusvahelist suhtlust,» seletas Ratas eriolukorra pikendamise vajaduse kohta.

«Kui me räägime erimeetmetest, olgu see piirikontroll, Kaitseliidu kaasamine, 2+2 reegel, saarte piirangud - see kõik täna seaduslikult vajab eriolukorda,» jätkas peaminister.

Ratase sõnul on võimalik, et mõned leevendused siiski tulevad.

«Selle nimel me kõik töötame ja ma isiklikult väga loodan, et neid leevendusi saame teha. See tähendab seda, et viirusepuhang seda võimaldab, see tähendab seda, et inimesed järgivad reegleid. Mis need olla saavad? Kindlasti esimesed on, kui me räägime näiteks muuseumitest, eeskätt just muuseumite vabas õhus või vabaõhumuuseumite külastus, kindlasti ka teatud spordi- ja huvialategevus eeskätt vabas õhus,» rääkis peaminister.