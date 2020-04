Nurmenukukampaania läks hooga käima

«Kui arvestada sellega, et nurmenukud alles lähevad õitsema, on ettevõtmine väga hästi käima läinud,» rääkis vaatluskampaania «Eesti otsib taas nurmenukke» üks korraldajatest, Tartu ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi magistrant, nurmenukkude uurija Marianne Kaldra.

Inimesed on saatnud nurmenukkudest kodulehele nurmenukk.ee ka ohtralt kauneid fotosid nurmenukkudest. «Kõige kenamad fotod on nurmenukke vaatlevatest lastest,» hindas Marianne Kaldra. Sel aastal on neid vähem, kui eemisel.»