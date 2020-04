Taristutööd toovad liikluskorraldusse uusi muudatusi

Valgamaal algavad Võru–Kuigatsi–Tõrva tee Kuigatsi–Soontaga lõigul teetööd, mille käigus rekonstrueeritakse 8,1 kilomeetri pikkune lõik Kuigatsi teeristist kuni Väikse Emajõeni. Ümber saab sõita marsruudil Kuigatsi teerist–Pikisilla–Tõrva või Kuigatsi teerist–Sooru–Tõrva. Ümbersõitude pikkus on ligi 30 kilomeetrit. Kohalikele elanikele ja koolibussile jääb läbipääs alles. Teeremont lõpeb novembris.

Raplamaal on Russalu silla ehituse tõttu liiklusele suletud Vaimõisa–Nurme maantee 9. kilomeeter. Ümbersõit on korraldatud Purga–Varbola–Pajaka kaudu. Jalakäijate jaoks on tee kõrvale rajatud ajutine sild. Ehitus kestab juuli lõpuni.