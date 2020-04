Pelosi: USA kuberneridel on õigus finantsabiga kannatamatud olla

Et suur osa Ameerika majandusest on pandeemia tõttu seisakus, kimbutab osariigi ja kohalikke valitsusi maksulaekumiste vähenemine ja samaaegne töötushüvitiste järsk kasv.

Mitu kuberneri, nende seas New Yorgi demokraadist kuberner Andrew Cuomo, on öelnud, et föderaalne abi osariikidele pidanuks sisalduma juba eelmises kongressi abipaketis. Senati vabariiklaste liider Mitch McConnell on väljendanud aga vastumeelt kohalikele võimudele suurema abi andmisele.