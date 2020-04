Paldiski keskväljak saab uue ilme

Inspireeritud on Paldiski keskväljak Pakri poolsaarest - väljakul on niitude ala, mereteemalised istutuskonteinerid, mida saab teisaldada, ning seal saab korraldada nii pidulikke lipuheiskamisi kui ka suveüritusi linnarahvale.

«See on suhteliselt väike summa selle projekti jaoks, aga kuna me teeme seda oma jõududega ja projekti autor on meie oma vallavalitsuse töötaja Madis Vaikmaa, siis tänu sellele oleme saanud kulusid rohkem kokku hoida,» vahendas Saadi sõnu rahvusringhäälingu uudisteportaal.