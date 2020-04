Ohtlik leid Saaremaal: aiatööde käigus kaevati välja kastitäis lõhkeainet

Inimene sai aru, et tegemist on ohtliku leiuga ning seetõttu katkestas koheselt kaevetööd ja teavitas leiust häirekeskust telefonil 112. Lääne-Eesti pommigrupp tuvastas sündmuskohal mädanenud puitkasti, mis sisaldas 49.4 kg Saksa päritoluga lõhkeainet TNT (trotüül).

Päästeamet rõhutab, et lõhkekehad ja - ained on väga erineva suuruse ja kujuga ning seetõttu on neid raske eristada. «Lõhkekeha või -aine leidmisel ei tohi seda puudutada ega kuhugi viia. Leid tuleb märgista ja teavita hädaabinumbril 112 andes teada täpse asukoha ja nii palju olulist infot kui võimalik,» ütles Aivar Post.

Leiule tulevad esimesel võimalusel järele demineerijad, toimetavad selle ohutusse kohta ja teevad kahjutuks. «Kõige lihtsam reegel on see, et kui sa ei tea, mis see on, ära seda puuduta, vaid teavita häirekeskust.»