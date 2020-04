Avalikke suurüritusi mais-juunis Eestis ei toimu

Tallinn Lauluväljak, 19.08.2018, Üheslaulmine. EV100 suvise peonädala üheks tähtsündmuseks on EV100 üleilmne üheslaulmine. 19. augustil lauldi Tallinna lauluväljakul ja üle maailma üheskoos kõigile tuntud ning tähenduslikke laule. This year's celebration of restoration of independence in Estonia was marked by a virtual choir which joined a total of 52,772 people worldwide

FOTO: Joakim Klementi/Postimees