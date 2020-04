Lasnamäel on koroonaviirus kuues ühistus

«Pole enam mõtet, kui nii palju aega on möödas. Meil pole juba 11 päeva keegi haigestunud. Pole mõtet sulgeda. Haiged on karantiinis,» selgitas ühe korteriühistu esinaine Tamara Ahmetova.

Praegu on ühistus nakkus neljas peres, üks inimene on koomas. Ühistu esinaine on aga positiivne. Ta on veendunud, et ühistu tuleb toime oma jõududega - desinfitseerivad koos koristajaga isegi kive, millel elanikud õues istuvad.

Terviseameti Põhja regiooni juht Ester Öpik ütles, et karantiini puhul tuleb arvestada seda, et enamus inimesi trepikodades on ikkagi terved ja nende inimeste isoleerimisel ei ole põhjust. «Mõistlik on isoleerida need, kes on haiged või lähikontaktsed,» sõnas Öpik.