Valitsus kiitis heaks kriisist väljumise strateegia

Eriolukorra juht peaminister Jüri Ratas tõi esile, et väljumisstrateegia eesmärk on anda Eestile kriisist väljumiseks terviklik käsitlus ning määrata teaduspõhiselt piirangute leevendamise alused ja etapid.

Peaminister lisas, et valitsuse plaan piirangute leevendamiseks on paindlik. "Otsuseid meie kõigi tervise ja elu kaitseks kehtestatud meetmete leevendamise kohta hakkame tegema igal nädalal. Lisaks varem avatud plaanilisele ravile alustasime juba saartel kehtestatud eriolukorra meetmete ja liikumispiirangute leevendamisega. Alates 2. maist on taas lubatud vabaõhumuuseumide ja muuseumide välialade avamine ning vabas õhus treeningute läbiviimine." Ratas rõhutas siiski, et kõigi leevenduste eelduseks jääb ka edaspidi käitumis- ja hügieenireeglite järgimine, näiteks 2+2 reeglist kinni pidamine, vajadusel maskide kandmine ning kätepesu.