Jüri Ratas: ma ei toeta maski kandmise kohustuslikuks muutmist

Homme arutate valitsuskomisjonis maskiteemat. Milline on teie isiklik seisukoht, kas teha maskikandmine avalikes kohtades kohustuslikuks või mitte? Ei või jah?

Me oleme liikunud selles intervjuus nüüd valimiseelsesse perioodi, kui intervjueeritav saab vastata ainult ei või jah. Kui see on reegel, eks ma pean sellest siis kinni pidama. Siis ma vastan, et ei.

Nii et te ei muuda homme maskikandmist kohustuslikuks?

Kümme Euroopa riiki on muutnud maskid kohustuslikuks, kümmekond mitte, ülejäänud on olnud sellises alas, et nad on öeldnud, et see on soovituslik. Mina olen öelnud, et see peaks olema sotsiaalne norm. Ma pean seda õigeks, aga kui te küsite, kas teha see kohustuslikuks ka siseruumides, siis ma arvan, et seda on täna üpris keeruline teha Üks on maskide kättesaadavus, teine on hind, mis on tõusnud kordades, seal tekib automaatselt ka küsimus, kes neid maske peab jagama, nii et see on väga-väga keeruline. Samas kui me räägime näiteks teatud leevendustest, siis need inimesed, kes esiliinil töötavad jätkuvalt edasi, et seal isikukaitsevahendite nõue on oluline.

Millal te võtate ette kaubanduskeskuste avamise teema?

Ma arvan, et me tuleme selle teema juurde järgmisel nädalal.

Kas teil on plaanis kriisist väljumise strateegiasse ka konkreetsed kuupäevad panna. Ka opositsioon on kritiseerinud, et inimesed tahaksid mingit eesmärki või tähtaega, mille nimel pingutada.

Aga nüüd, kui te ütlete opositsiooni kriitika, et konkreetse kuupäevad, küll tahaks ka mina öelda, mis on need konkreetsed kuupäevad ja kellaajad. Ei oska seda suure tõenäosusega öelda teie, ei oska öelda mina ja ei oska öelda ka õppinud doktorid, arstid ja viroloogid, et millal siis üks või teine leevendus konkreetse kuupäevaga võiks toimida. Eesti on teinud väga põhjaliku plaani, ma arvan, ühe põhjalikuma Euroopas, me oleme öelnud välja võimalikult palju kuupäevasid, nagu oli plaanilise ravi taastamine 21 aprill, nagu oli hariduselu avamine 15 mai, täna me oleme liikunud juba edasi vabaõhumuuseumitega, spordiaktiivsusega välisõhus, saarte avamisega. Siia nüüd tuua kõikidesse leevendusridadesse konkreetsed kuupäevad, see oleks väga vale. See oleks väga vale ka ühiskonnale anda signaali, et 15 mai juhtub see, 21 mai see, 30 mai see ja võib-olla midagi juhtub 15 juuli. Me ei tea siiani, kuidas see viiruspuhang käitub. Väidetakse, et võib-olla see viirus kaob üldse siit planeedilt ära, on väidetud, et viirus tuleb tagasi. On väide, et see viirus tuleb veel tugevamini tagasi sügisperioodil. Nii et selliseid kuupäevasid ei ole minu meelest vastutustundlik täna välja öelda.

Aga ometi Mart Helme ütles, et teil on olemas eraldi paber, kus need tähtajad on kõik ilusti kirja pandud.