Talud ei ole noorest tööjõust vaimustuses

Joosepi talus ei ole õpilaste värbamiseks erilist motivatsiooni. Ranet Roositalu, Joosepi talu noorperemees, selgitas «Aktuaalsele kaamerale», et töö on füüsiliselt raske ja kestab varahommikust õhtuni, samuti ei olda saadustega eriti hoolsad. «Lapsed kipuvad seda marja pigistama, neid peab hästi palju jälgima,» ütles Roositalu ja lisas, et järelvalve on siis väga tähtis.

Sama meelt on ka Võrumaal tegutsev Jaagumäe talu. Tarmo Timmi, Jaagumäe talu peremees, tõdes, et lapsi peaks küll harjutama maatööga, aga reaalses elus ta nii optimistlik pole. Peremees lisas, et noortega on vaja hoida ka kambavaimu ja neid motiveerida. «Noortega on küll äge töötada, aga see on kiirel ajal suur lisakoormus».