Maakivid on taas hinda läinud

«Kuna nii palju on ehitusi käimas siin - just lõppes Sindi pais ja järjest sadamaid tuleb -, siis kive on üha raskem kätte saada,» rääkis ValiceCari omanik ja juht Vallo Kappak.

«Palju aastaid tagasi veeti Kihnust Kihnu laevastikuga kive Pärnusse ja ka Riiga ja veel kaugemale,» ütles Kappak, lisades, et muulid, Pärnu tänavad, majade vundamendid on enamuses rajatud Kihnu kivide peale, kuid nüüd talle tundub, et Kihnus on kivid otsas.