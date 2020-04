Taavi Aas: suurüritused peavad piirduma ilmselt 500-1000 osavõtjaga, maskide kandmist kohustuslikuks ei tehta

Majandusminister tõi «Esimeses stuudios» näiteks Norra, kus keelati kuni sügiseni kõik üritused, kus on üle 500 osavõtja. «Ma arvan, et see diskussioon hakkab toimuma ümber selle, kas see (osavõtjate arv) on tuhat või on see viissada,» arvas Aas.