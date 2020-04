OTSEPILT ⟩ President Kersti Kaljulaid teeb avalduse seoses päästeseaduse ja relvaseaduse muutmisega

Riigikogu võttis 15. aprillil vastu päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse, mis on seotud kriisiinfoliini 1247 teenuse käivitamise, vabatahtlike päästjate kaasamise, päästeameti ülesannete ning relvaseaduse täpsustamisega.

Ehkki kriisiinfoliin on juba mõnda aega töös olnud, tahetakse seadusemuudatusega anda kriisiinfo teenuse osutajatele, sealhulgas vabatahtlikele, ligipääs ka inimeste isikuandmetele. Riigi infosüsteemi kuuluva andmekogu kasutamist põhjendatakse eesmärgiga kaitsta inimese elu, tervist ja vara, et menetleda ka isikuandmeid kiirema abi osutamiseks.

Samuti annaks päästeseaduse muutmine kriisiinfoliini töötajatele õiguse tervise infosüsteemist pärida andmeid selle kohta, kas, kus ja millal on kriisiolukorras kannatanule osutatud tervishoiuteenust seoses kriisiolukorraga.

Opositsioon muudatuste vastu

Opositsioon on palunud presidendil kaaluda kobareelnõu välja kuulutamata jätmist, sest kriisiinfoliini valdavalt vabatahtlikest töötajatele juurdepääsu võimaldamine inimeste terviseandmetele on põhjendamatu.

Nii piisaks vaid helistamisest, oma täisnime ja isikukoodi ütlemisest, kui kriisiinfoliini töötajal on ligipääs delikaatsetele isikuandmetele. «Riigikogu heakskiidu saanud vastav säte õõnestab tervise infosüsteemi usaldusväärsust, ei arvesta isiku sooviga, kellele ta soovib oma terviseandmeid edastada, selleks puudub igasugune sisuline vajadus tänases eriolukorras ja olulisim: see on vastuolus Euroopa Isikuandmete kaitse üldmäärusega riivates olulisel määral inimeste põhiõigusi,» selgitati pöördumises presidendile.