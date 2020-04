Popov: Tallinnas on nakatumise tipp juba seljataha jäänud

«Kui veel eelmisel nädalal oli tõsine mure, kuidas käituvad meie haigestumise kõverad – kas nad kasvavad või stabiliseeruvad, siis tänaseks on mõningane positiivne dünaamika. Kui veel möödunud nädalal oli 50+ vanusegrupis enam nakatunuid, siis tänaseks on see vanusegrupp langustrendis. Kui haigestumise kõveraid vaadata, siis Tallinnas on nakatunud patsientide sagedus üks nakatunu 3000st,» rääkis Popov linnavalitsuse pressikonverentsil.

Tallinnas on praegu 140 nakatunut, kes on epidemioloogide jälgimise all. Lisaks on 175 inimest, kes on lähikontaktsed nakatunutega ja keda ka jälgitakse.