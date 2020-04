Balti riikide välisministrid arutasid piiride koordineeritud avamist

Kohtumisel leiti, et eesmärgiks on saavutada ühiselt koordineeritud otsus ning lepiti kokku kolmepoolsete läbirääkimiste põhiküsimused. Ministrid otsustasid, et piirangute kaotamise teemal peaksid järgmisena rääkima tervisteemasid katvad ministrid ning kolme riigi kõrgemad ametnikud alustavad konsultatsioone koordineeritud lähenemise teemal järgmise nädala alguses. Välisministrite järgmine läbirääkimiste voor toimub 8. mail.