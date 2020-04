Sillamäe Maxima töötajal tuvastati koroonaviirus

Maxima Eesti tegevjuhi Edvinas Volkase sõnul on ettevõtte jaoks oluline olla avatud koostööks meedia ja erinevate ametitega, et kliendid ja töötajad võiksid ennast Maxima poodides tunda turvaliselt. «Lähtudes Terviseameti poolt väljatöötatud käitumisjuhistest kaubandusettevõtetele ja sellest, et positiivse testitulemuse saanud inimene testiti töövälisel ajal ning tema tööl olemise ajast on möödas enam kui 72 tundi, võimaldas see teha meil otsuse kauplust klientidele mitte sulgeda. Turvalisuse suurendamiseks teostatakse täna õhtul kaupluses põhjalik pindade desinfitseerimine,» lisas Volkas.