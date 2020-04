Terviseamet ja valitsus saavad suuremad õigused

Laiemad volitused hädaolukorras lubavad kriisi kontrollida eriolukorra väljakuulutamiseta ning mitme osapoole aruteluta. «Selle konkreetse kriisi ajal oleme näinud, kus erinevatel juristidel on erinevad hinnangud, kellel on õigus üht või teist otsust teha. Kriisi ajal pole selliste vaidluste jaoks aega, nii et hea, kui on seaduses väga selgelt sõnastatud, mis on kellegi roll ja kust algab Vabariigi Valitsuse roll, mis on terviseameti õigused, mis on hädaolukorra meditsiinijuhi õigused ja mis on olukorrad, kus Vabariigi Valitsus peaks sekkuma,» kommenteeris sotsiaalminister Tanel Kiik rahvusringhäälingu uudisteportaalile.